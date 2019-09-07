وكانت هولندا قد سقطت على أرضها 2-3 أمام ألمانيا، في مارس الماضي، قبل أن تعيد اعتبارها بطريقة مماثلة، يوم الجمعة، في هامبورغ.

وأنعشت هولندا آمالها في التأهل إلى النهائيات القارية، العام المقبل، علما بأن المنتخب "البرتقالي" غاب عن آخر بطولتين كبيرتين في أوروبا عام 2016 وفي مونديال روسيا 2018.

وضم المنتخب الألماني وجوها شابة في الأشهر الأخيرة خلفا للرعيل القديم بعد الخروج المذل من الدور الأول للمونديال الروسي وفقدان اللقب الألماني في مونديال البرازيل 2014..

وقال لوف بعد المباراة: "لقد خاب أملنا من النتيجة، لكنها منطقية، هولندا كانت المنتخب الأفضل. لقد لعبنا دون مستوانا الفني، أضعنا العديد من الكرات، ولم نبنِ (الهجمات والتمريرات) كما كنا نرغب".

وأضاف "سمح هذا لهولندا بتطوير أدائها والضغط علينا"، موضحا أن لاعبي المنتخب الهولندي بإشراف المدرب رونالد كومان "يلعبون مع بعضهم البعض منذ عامين أو ثلاثة. هذا المساء (الجمعة) كانت تحركاتهم التلقائية أفضل منا، ورأينا أن بعض الأمور لدينا لم تجرِ كما يجب".

من ناحيته، رأى كومان أن "الألمان كانوا متعبين أكثر في الشوط الثاني، ولم يكونوا جيدين بقدر ما كانوا في الشوط الأول".

وأورد "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء وهذا ما يبرر افتتاح المنتخب الألماني التسجيل، لكننا ببساطة قمنا بعمل أكبر من أجل البحث عن الفوز".

وأمل لوف في أن يقدم لاعبوه على "رد فعل الإثنين" عندما يحلون ضيوفا على المنتخب الإيرلندي الشمالي في بلفاست، معتبرا أن ألمانيا "عليها الفوز بمباراتها المقبلة (...) هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا".