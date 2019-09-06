وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت الخميس، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف 3 أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الأرجنتيني.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبات عدة أبرزها نهائي بطولة كوبا أميركا عامي 2015 و2016، حيث فازت تشيلي في المناسبتين، لتحرم الأرجنتين من تتويج طال انتظاره في البطولة القارية منذ 1993.

كما تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة الأميركية الجنوبية، التي استضافتها البرازيل هذا الصيف، وانتهى اللقاء أرجنتينيا 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما عاد اللقب لأصحاب الأرض بفوزهم على البيرو 3-1.

ورفع حكم اللقاء الأميركي، جاير ماروفو، البطاقة الصفراء في مباراة الأمس 10 مرات بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة من قبل لاعبي الفريقين، منها 3 بطاقات في الدقائق الـ 15 الأولى.

وكادت الأرجنتين تفتتح التسجيل في الدقيقة 23 عندما مرر وسط توتنهام هوتسبر الإنجليزي جيوفاني لو سيلسو كرة إلى لاوتارو مارتينيز عند حافة المنطقة، ومنه إلى نجم يوفنتوس باولو ديبالا، الذي سدد كرة قوية أنقذها ببراعة حارس الاحتياط في مانشستر سيتي الإنجليزي كلاوديو برافو.

وحصلت تشيلي على أخطر الفرص قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما أجبر لاعب الوسط تشارلز أرانغيز حارس بورتو البرتغالي أغوستين مارشيسين على التدخل للحفاظ على نظافة شباكه.

وتبادل المنتخبان إهدار الفرص في الشوط الثاني، وأبرزها تشيلية بعدما مرر إدواردو فارغاس كرة إلى سيزار بيناريس سددها قوية ارتدت من القائم.

وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع إهدار كوارتا فرصة أخيرة لمنتخب الـ "ألبيسيليستي" بعدما أصابت رأسيته القائم (88).

وتلعب الأرجنتين ودية ثانية أمام المكسيك في سان أنتونيو الثلاثاء، فيما تحل تشيلي ضيفة على هندوراس.