ومنذ عودتها بعد وضع طفلتها كادت سيرينا أن تعادل رقم مارغريت كورت في ثلاث مناسبات وستحصل على فرصة أخرى السبت أمام جماهير بلادها للعام الثاني على التوالي.

وفي العام الماضي انهمرت دموع سيرينا بعد الخسارة الفوضوية والمثيرة للجدل أمام نعومي أوساكا باستاد آرثر آش. وخسرت في نهائي ويمبلدون مرتين منذ عودتها.

وستقف الكندية بيانكا أندريسكو أو السويسرية بليندا بنتشيتش بين سيرينا البالغ عمرها 37 عاما واللقب.

وشهدت مباراة الدور قبل النهائي مواجهة بين أسلوب سيرينا المعتمد على القوة وسفيتولينا إحدى أفضل اللاعبات في الهجوم المرتد في منافسات السيدات.

ولم تقدم سيرينا أفضل ما لديها في أجواء حارة لكن المصنفة الأولى عالميا سابقا كانت تعلم بالضبط ما تحتاجه في النقاط المهمة.

وأمطرت سيرينا منافستها بضربتها الأمامية القوية بالإضافة إلى ست ضربات إرسال ساحقة لتحقق انتصارها 101 في أميركا المفتوحة وتعادل رقم كريس إيفرت على ملاعب فلاشينغ ميدوز.