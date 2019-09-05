وانتصر المنتخب الأردني على مضيفته تايوان 2-1، بينما اكتسحت سوريا مضيفتها الفلبين 5-2، الخميس، بينما تعرض منتخب لبنان لهزيمة مفاجئة أمام كوريا الشمالية بنتيجة 0-2 في بيونغيانغ.

في المباراة الأولى على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي هاو وين في الدقيقة 81.

وتصدر الأردن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بانتظار مباراة الكويت وضيفتها نيبال لاحقا.

وتضم المجموعة أيضا أستراليا التي تبدأ مشوارها من الجولة الثانية بمواجهة مضيفتها الكويت، الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية، قاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة منتخب بلاده سوريا، إلى فوز كبير على مضيفته الفلبين 5-2.

وسجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (85) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وسجل خافيير باتينو (6) ومايك أوت (83) هدفي الفيليبين.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف، التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله إبراهيم ماهوذي في الدقيقة 27.

وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.

وفي المجموعة الرابعة، عاد اليمن بتعادل ثمين من سنغافورة بتعادله مع البلد المضيف بهدفين لعبد الواسع المطري (34) ومحسن محمد (45)، مقابل هدفين لإخسان فاندي (27) وفارس رملي (51).

وتضم المجموعة أيضا فلسطين وأوزبكستان اللتين تلتقيان لاحقا، بالإضافة إلى السعودية التي تستهل مشوارها الثلاثاء بمواجهة مضيفها اليمني.

وخسر لبنان مباراته الافتتاحية أمام كوريا الشمالية، مما عقد مهمته في المجموعة الثامنة، التي تضم كذلك كوريا الجنوبية وسريلانكا وتركمانستان.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12)، إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.