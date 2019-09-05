وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الخميس عن قائمة تضم 55 لاعبا من بينهم 21 ينتمون لأندية إنجليزية، لتنتهي سيطرة الدوري الإسباني.

وتشمل القائمة 7 لاعبين من ليفربول، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، من ضمنهم النجم المصري محمد صلاح، بينما تصدر ريال مدريد القائمة على مستوى الأندية ولديه 11 لاعبا مرشحا، ويليه غريمه برشلونة بـ9 مرشحين.

ودخل القائمة لأول مرة رباعي ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر.

وبعد موسم آخر مميز مع توتنهام هوتسبير، أصبح سون هيونغ-مين، مهاجم كوريا الجنوبية أولا لاعب آسيوي يدخل القائمة، وكذلك زميله كريستيان إريكسن، ليصبح أول دنماركي ينضم للمرشحين.

وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية (11 لاعبا) في حفل جوائز الأفضل للفيفا في ميلانو يوم 23 سبتمبر الجاري.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

حراس مرمى (5): أليسون بيكر (البرازيل-ليفربول) ديفيد دي خيا (إسبانيا-مانشستر يونايتد) إيدرسون مورايس (البرازيل-مانشستر سيتي) يان أوبلاك (سلوفينيا-أتليتيكو مدريد) مارك-أندريه تير شتيغن (ألمانيا-برشلونة).

مدافعون (20): جوردي ألبا (إسبانيا-برشلونة) ترينت ألكسندر-أرنولد (إنجلترا-ليفربول) داني ألفيس (البرازيل- ساو باولو) جواو كانسيلو (البرتغال- مانشستر سيتي) داني كارفخال (إسبانيا-ريال مدريد) جيورجيو كيليني (إيطاليا-يوفنتوس) فيرجيل فان دايك (هولندا-ليفربول) دييغو غودين (أوروغواي- إنتر ميلان) يوشوا كيميش (ألمانيا-بايرن ميونيخ) كاليدو كوليبالي (السنغال-نابولي) إيمريك لابورت (فرنسا-مانشستر سيتي) ماتيس دي ليخت (هولندا- يوفنتوس) جيرار بيكي (إسبانيا-برشلونة) سيرجيو راموس (إسبانيا-ريال مدريد) أندرو روبرتسون (اسكتلندا-ليفربول) أليكس ساندرو (البرازيل-يوفنتوس) تياغو سيلفا (البرازيل-باريس سان جيرمان) رفائيل فاران (فرنسا-ريال مدريد) مارسيلو (البرازيل-ريال مدريد) كايل ووكر (إنجلترا-مانشسترسيتي).

لاعبو الوسط (15): سيرجيو بوسكيتس (إسبانيا-برشلونة) كاسيميرو(البرازيل-ريال مدريد) كيفن دي بروين (بلجيكا-مانشستر سيتي) كريستيان إريكسن (الدنمارك-توتنهام) فرينكي دي يونغ (هولندا-برشلونة) إيدن هازارد (بلجيكا- ريال مدريد) نغولو كانتي (فرنسا-تشيلسي) توني كروس (ألمانيا-ريال مدريد) أرتور ميلو (البرازيل-برشلونة) لوكا مودريتش (كرواتيا-ريال مدريد) بول بوغبا (فرنسا-مانشستر يونايتد) إيفان راكيتيتش (كرواتيا-برشلونة)برناردو سيلفا (البرتغال-مانشستر سيتي) دوسان تاديتش (صربيا-أياكس) أرتورو فيدال (تشيلي-برشلونة).

مهاجمون (15): سيرجيو أغويرو (الأرجنتين-مانشستر سيتي) كريم بنزيمة (فرنسا-ريال مدريد) روبرتو فيرمينو (البرازيل-ليفربول) أنطوان غريزمان (فرنسا- برشلونة) هاري كين(انجلترا-توتنهام) روبرت ليفاندوفسكي (بولندا-بايرن ميونيخ) ساديو ماني (السنغال-ليفربول) كيليان مبابي (فرنسا-باريس سان جيرمان) ليونيل ميسي (الأرجنتين-برشلونة) نيمار (البرازيل-باريس سانجيرمان) كريستيانو رونالدو (البرتغال-يوفنتوس) محمد صلاح (مصر-ليفربول) سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية-توتنهام) رحيم سترلينغ (إنجلترا-مانشستر سيتي) لويس سواريز (أوروغواي-برشلونة).