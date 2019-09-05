وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان مهتم بالتعاقد مع فان دايك قبل عامين، إلا أن مدرب الفريق وقتها جوزيه مورينيو، الملقب باسم "سبيشال 1"، رفض انتقال اللاعب.

وقالت الصحيفة إن فان دايك، الذي كان وقتها يلعب لساوثمبتون، كان اسما مطروحا في إدارة "الشياطين الحمر" في يناير 2018، إلا أن مورينيو عرقل الصفقة لرفضه فكرة التعاقد مع مدافع وقتها.

ولم يتردد ليفربول الإنجليزي بعدها فورا بالتعاقد مع اللاعب، مقابل أكثر من 80 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وتألق المدافع الهولندي في صفوف ليفربول، وأحدث نقلة نوعية في خط دفاع "الريدز"، حتى تم ترشيحه ضمن أفضل اللاعبين في العالم، قبل أن يحرز جائزة أفضل لاعب في أوروبا الشهر الماضي.

ودفع مورينيو ثمن قراره بعدم التعاقد مع فان دايك، حيث عانى خط دفاعه كثيرا خلال فترة تدريبه للنادي، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2018.