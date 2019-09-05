وعقد برشلونة جلسات تفاوض عديدة مع باريس سان جرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو، بعد عامين من رحيله إلى بطل فرنسا في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (245 مليون دولار).

لكن فشل الناديان في التوصل لاتفاق حتى إغلاق باب الانتقالات يوم الثاني من سبتمبر الجاري، وزعم ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان أن بطل إسبانيا لم يعرض الثمن المطلوب.

كما أشار إلى أن ناديه تواصل مع ريال مدريد بشأن المهاجم البرازيلي.

وسجل نيمار 51 هدفا مع سان جرمان في موسمين وابتلي بإصابات قوية في مراحل مهمة بالموسم، كما دخل في نزاع مع زميله إدينسون كافاني بشأن تسديد ركلات الجزاء.

وقال ديل بوسكي لبرنامج استوديو استاديو التلفزيوني الإسباني "أعتقد أنه كان من مصلحة الدوري الإسباني عودته، ولكن إذا كنت مدربا لفريق لما وافقت على عودته".

وأضاف "رغم أنه لاعب رائع لن أفكر كثيرا في ضمه لأسباب أخرى".

وانتقد ديل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012 إضافة إلى لقبين بدوري أبطال أوروبا مدربا لريال مدريد، نيمار سابقا عندما ترك برشلونة في 2017.

وتابع: "لم يتصرف بشكل جيد مع برشلونة بل تعامل بشكل سيء جدا".

"إذا استطلعت آراء جماهير برشلونة أعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته ويوجد سبب لهذا".