وانطلقت مواجهة لبنان وكوريا الشمالية ظهر الخميس بتوقيت بيروت، على ملعب "كيم إل سونغ" في بيونغيانغ، دون أي تغطية إعلامية.

وفشلت مواقع نقل نتائج المباريات السريعة في نقل نتيجة المباراة مباشرة، ووضعت علامة "بانتظار التفاصيل" بجانب اسم المنتخبين.

أما النقل المباشر، فلم يتوفر في أي دولة بالعالم، الأمر الذي يعد نادرا في مباراة لتصفيات المونديال في عصرنا الحالي.

ووصلت المعلومات الأولى للبنانيين عن اللقاء خلال الحساب الرسمي للقوات اللبنانية، التي قالت عبر "تويتر" إن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وعبر عدد من الإعلاميين اللبنانيين عن استيائهم من التعتيم التام لمعلومات المباراة، فكتبت الصحفية ريان مسلم: "نحن في 2019 وفريقان يتواجهان في تصفيات كأس العالم (لبنان وكوريا الشمالية)، ومع ذلك لا يمكننا الوصول لأي معلومات أو نتيجة أو بث للمباراة. هل أنتم جادون؟".

وتقع لبنان إلى جانب كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتركمنستان وسريلانكا، في المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وبعد فقدان الأمل بمتابعة المنتخب اللبناني في انطلاقته نحو مونديال 2022، تأمل جماهيره بتحقيق انتصار شرفي على الأقل، حتى وإن تحقق ذلك من دون أي شهود.