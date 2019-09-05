وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن دانيلو ابن قائد البرازيل السابق كافو، تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته، أثناء مباراة كرة القدم مع الأصدقاء.

وقالت أنباء إن دانيلو، البالغ من العمر 30 عاما، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعد 10 دقائق من لعب الكرة، ليتم نقله لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وأكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو، زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو.

ويعتبر كافو من أساطير منتخب "السامبا"، حيث نجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.