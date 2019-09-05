وتصدر اسم النجم البرازيلي عناوين الأخبار باعتبارات صفقة مرتقبة ستنقله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني، لكن الصفقة فشلت لاعتبارات تتعلق بالمقابل المادي كما يرى كثيرون، فيما يعتقد نيمار أن الأمر يتلخص في الرغبة في معاقبته من قبل مسؤولي النادي الفرنسي.

وفيما سيكون الموقف صعبا الآن بالنسبة إلى نيمار، الذي سيتعين عليه البقاء لأشهر مقبلة في باريس، وذلك بعد تعرضه لهجوم من جماهير الفريق، فإن الأمر في المعسكر الآخر لن يمضى كذلك بسلاسة، وهو الأمر الذي كشف عنه أحد نجوم العملاق الكتالوني.

فقد علق مدافع الفريق كليمنت لينغليه، عن مسألة ارتباط نيمار ببرشلونة لأسابيع عدة، ومدى تأثير ذلك الأمر على تركيز الفريق قائلا: "نيمار؟ كان هناك العديد من الشائعات حوله.. كانت فترة متوترة داخل النادي"، حسب ما كشفت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان النجم الفرنسي صريحا حين أردف: ""في النهاية انتهى الميركاتو، ولهذا سنستطيع الآن العمل بسهولة كبيرة".

وتباينت الشائعات بشأن موقف لاعبي برشلونة من عودة نيمار مرة أخرى بعد رحيله في صيف 2017، بين مؤيد ومعارض، إلا أن الأمر أثر بالتأكيد على لاعبي الفريق، وعلى قدر التركيز داخل غرفة ملابس المدرب إرنستو فالفيردي.

يشار إلى أن برشلونة لم ينجح في تجاوز الفترة الصعبة ببداية الموسم، وقبل غلق باب الانتقالات، من دون خسائر، إذ حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة من ثلاث في الليغا، وخسر وتعادل مرة واحدة، ويحتل حاليا المركز الثامن بعد 3 جولات.