تشيزني انضم ليوفنتوس كحارس بديل لبوفون، قبل أن يرحل الأخير إلى باريس سان جرمان، ويصبح البولندي هو الخيار الأول لـ"السيدة العجوز".



ومع عودة صاحب الـ41 عاماً ليوفنتوس مرة أخرى، يرى تشيزني أنه انتزع مكانته كأفضل حارس في التاريخ.



وبحسب موقع "goal" الرياضي، قال البولندي مازحاً:"لعبت كأساسي مع روما على حساب أليسون الذي يلعب في ليفربول ويعتبره الكثيرون الأفضل بالعالم".

وأضاف:"الآن في يوفنتوس ألعب بصفة أساسية أيضاً، وبوفون الذي أعتبره أفضل حارس في التاريخ هو الخيار الثاني، مما يجعلني أنتزع مكانته لأصبح الأفضل في تاريخ اللعبة".



وأردف: "دعونا نتحدث بجدية، أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد عودة بوفون، وأتمنى الاستفادة من خبرته لعام إضافي".



تجدر الإشارة إلى أن تشيزني لعب 28 مباراة من أصل 38 ليوفنتوس الموسم الماضي، ليساعد الفريق على الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.