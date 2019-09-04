فخلال سوق الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها في أوروبا مؤخرا، أنفقت أندية كرة القدم في أكبر 5 دوريات في القارة أكثر من 6 مليارات دولار، بحسب ما كشفت مؤسسة "ديلويت"، الثلاثاء.

وبلغ إجمالي ما أنفقته الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى، الإنجليزي "البريميرليغ" والإسباني "لا ليغا" والإيطالي "سيري إيه" والفرنسي "ليغ 1" والألماني "البوندسليغا" خلال الميركاتو الأخير، نحو 6.13 مليار دولار.

ووفقا لأرقام "ديلويت"، يزيد هذا المبلغ بحوالي 986 مليون دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل في ميركاتو عام 2018.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ وصلت إلى نحو 1.71 مليار دولار، بينما حصلت على دخل بلغ 891 مليون دولار، ما يعني أن صافي الإنفاق بلغ حوالي 819 مليون دولار.

وفي الدوري الإسباني، أنفقت أندية "لا ليغا" حوالي 1.452 مليار دولار وحصلت على دخل بلغ قرابة 1.133 مليار دولار، ليصل صافي الإنفاق إلى 319 مليون دولار.

أما أندية الدوري الإيطالي فأنفقت 1.298 مليار دولار، فيما بلغت حجم الدخل 929 مليون دولار، الأمر الذي يعني أن صافي الإنفاق بلغ حوالي 368 مليون دولار.

وبلغ حجم إنفاق أندية الدوري الألماني "البوندسليغا" أكثر من 816 مليون دولار بقليل، فيما حققت دخلا بلغ 632 مليون دولار، ليصل صافي الإنفاق إلى 183 مليون دولار.

وكانت الأندية الفرنسية الأقل إنفاقا على شراء اللاعبين من بين البطولات الخمس الكبرى، حيث بلغ حجم الإنفاق حوالي 737 مليون دولار، بالمقابل حققت دخلا فاق حجم إنفاقها، حيث بلغ مقدار الدخل المتحقق حوالي 916 مليون دولار، ما يعني أنها حققت صافي ربح أو دخل بلغ 179 مليون دولار.

ومن بين الأرقام القياسية لانتقالات اللاعبين في الميركاتو الأخير، انضمام المهاجم جواو فيلكس البالغ من العمر 19 عاما من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 138 مليون دولار، بينما انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو إلى برشلونة مقابل 132 مليون دولار.

كذلك ضم ريال مدريد الإسباني الجناح البلجيكي إيدن هازارد من تشلسي الإنجليزي، مقابل حوالي 110 ملايين دولار.