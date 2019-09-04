وكان والد العروس، واسمه فرانك خالد، وجه دعوة لنجمه المفضل كانتي قبل أسابيع، لكن لاعب وسط تشلسي الإنجليزي رفض وقتها بسبب التزامات سابقة، إلا انه فاجأ الجميع وقرر الحضور لحفل الزفاف.

ولفت تواضع كانتي الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انهالت عليه بالإشادات كونه "اللاعب المثالي"، بأدائه في الملعب وأخلاقه خارجه.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، أكد خالد أنه تعرف على كانتي عندما زار مطعمه في لندن، ومنذ وقتها دعاه لحضور حفل زفاف ابنته.

وقال خالد: "لقد دعوته لكنه قال لي إنه لن يستطيع الحضور بسبب التزامه مع المنتخب الفرنسي، لكن إصابته مؤخرا أبعدته عن الالتحاق بالمنتخب، ليخبرني أنه قادم".

ونشر خالد عددا من الصور ومقاطع الفيديو، التي أظهرت كانتي وهو يتحدث بشكل عفوي مع الحضور، ويلتقط الصور مع المعجبين.