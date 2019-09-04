وحفلت الصحف مؤخرا بالأحاديث والتعليقات عن واقعة غضب ماني عند استبداله بمباراة بيرنلي في الجولة الرابعة للبريميرليغ، وهو الغضب الذي تم تفسيره باعتباره احتجاجا على عدم تمرير محمد صلاح الكرة له في أكثر من موقف.

واقعة أشعلت التعليقات والتساؤلات على المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي، لكن يورغن كلوب حسمها بالحديث عن ترك مسألة تمرير الكرة "للأولاد في الملعب"، إذ أن قرارا كهذا يظل خالصا للاعب باعتباره يرى ما لا يراه المشجعون.

كلوب، وبذكاء يحسد عليه، اختار سريعا الابتعاد عن أزمة "صلاح-ماني" بالحديث عن نجم آخر يبدو أنه لم ينل ما يستحقه من التقييم والإشادة لما يقدمه في الفترة الأخيرة.

حديث كلوب كان على البرازيلي روبرتو فيرمينو فقد بدأ اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، موسم 2019-2020 بشكل رائع ، محرزا هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 6 مباريات قاددت فريقه للفوز بكأس السوبر الأوروبي، وتصدر البريميرليغ.

وفيما اعتبر كلوب سابقا أن فيرمينو هو "محرك الفريق"، فقد أسهب هذه المرة في الحديث عن اللاعب الخلوق قائلا" أتمنى أن يظل هكذا (..) بوبي.. ماذا يمكنني أن أقول عنه لا يعرفه الجميع بالفعل"؟

إنه لاعب مهم للغاية. إنه يستمتع كثيرًا باللعب في هذا الفريق ، ويشارك مع كل هؤلاء اللاعبين البارزين من حوله".

وتابع كلوب: "هذا ما يساعده، بالطبع إذا كان لديك السرعة من حولك ، فيمكنك أن تكون هذا الرجل (الخفي) بين الخطوط، تكون هناك وتحرز الأهداف.. نعم إن فيرمينو لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

يشار إلى أن روبرتو فيرمينو التحق بليفربول في موسم 2015، قادما من هوفنهايم الألماني، حيث شارك في 198 مباراة مع ليفربول، محرزا 68 هدفا.