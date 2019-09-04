وقالت سيرينا وليامز بعد المباراة متحدثة عن عقدين من الزمن من اللعب في فلاشينغ ميدوز "لم أعتقد مطلقا أنني سأصل إلى 100 انتصار. إنه شيء استثنائي. لم أرغب أبدا في ترك ذلك يفلت من يدي".

وهيمنت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 37 عاما على المباراة من البداية، وسددت 25 ضربة ناجحة وتفوقت في 90 بالمئة من نقاط إرسالها الأول، بينما لم تسدد وانغ المصنفة 18 أي ضربة ناجحة.

وخلال مباراتها في الدور الرابع يوم الأحد، سقطت وليامز أرضا وهي تركض باتجاه الشبكة والتوى كاحلها الأيمن لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها على ما يرام.

وتلتقي وليامز في الدور قبل النهائي مع إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة.