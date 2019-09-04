ونقلت صحيفة "إس" الإسبانية عن فينيسوس قوله: "في كل الأندية، أصحاب اليد اليمنى يحبون اللعب على الجانب الأيسر، مثل إيدن هازارد، وهنا أيضًا، كل لاعب لديه صفات مختلفة وفي النهاية يكون قرار المدرب حاسمًا في المركز".



وعن تأقلمه مع النادي الملكي، أجاب: "أنا هنا وعمري 19 عامًا، وبعد موسم رائع مع ريال مدريد في سنتي الأولى في أوروبا، أنا سعيد بمسيرتي وبجميع من ساعدوني في مدريد، كاسيميرو ومارسيلو، لقد قدموا لي الدعم اللازم لإخراج أفضل قدراتي".

وأضاف: "في البداية تكون الأمور معقدة، ثم أبدأ في التأقلم في مركزي الجديد، لكن على الجبهة اليمنى أواجه صعوبات أكبر، وأتدرب بشكل طبيعي وأطلب من زيدان أن يشركني فقط، سواء على اليمين أو اليسار، فإن اللعب على الجبهتين يساعدني، سواء في مدريد أو مع المنتخب الوطني".



وبشأن مباراته الأولى مع منتخب البرازيل، قال اللاعب الشاب: "كل ما يحدث هو جزء من الرحلة، وفي اللحظة الأفضل في مسيرتي تعرضت لإصابة ولم أتمكن من الانضمام للمنتخب، لكن أعرف أن الرب لديه أسبابه، وعائلتي أكدت لي أن كل شيء يحدث في الوقت المناسب، والآن أنا هنا مع المنتخب، وبغاية السعادة".



واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته بالحديث عن حلم المشاركة في بطولة كأس العالم قائلًا: "بالطبع أريد لعبها، وأتمنى أن أتطور أكثر بحلول ذلك الوقت، خلال عام واحد تطورت بشكل كبير، والآن لدي الفرصة للنمو إلى جانب أفضل اللاعبين في بلادي".