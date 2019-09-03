وكان ساديو ماني قد أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله بآخر 5 دقائق من عمر المباراة، بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أن السنغالي كان في موقف أفضل للتهديف، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وفيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاما بتهدئته.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بمحمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.

وتعامل محمد صلاح بهدوء وحكمة تجاه "الخلاف المفترض" بين اللاعبين، حين نشر على حسابه على موقع "تويتر" صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف، التي أحرزها الفريق أمام بيرنلي، في محاولة، على ما يبدو، لإخماد نار الفتنة.

لكن الكلمة الفصل في الخلاف جاءت من المدرب الألماني الذي أكد، وبكلمات لا تحتمل الشك، أنه لن يطلب من صلاح تمرير الكرة أكثر إلى ماني، حسب ما نشر موقع "مترو" البريطاني.

وقال يورغن كلوب "يمكنني سرد 6 أو 6 مواقف كان الجميع يصرخ خلالها (على صلاح) "مرر.. مرر"، قبل أن يسجل بنفسه هدفا".

"إنها حرية اللاعب.. يجب على الأولاد اتخاذ هذه القرارات (بأنفسهم).. تمرير الكرة أو عدم تمريرها، يمكننا ارتكاب هذه الأخطاء. يمكنك أن تفقد الكرة، أو لا تستطيع في بعض الأحيان رؤية زميلك في الفريق. هذا ليس معناه أنك تتجاهله. يبدو لنا في بعض الأحيان أنه من المؤكد أنك ترى زميلك، ولكن تلك ليست هي الحال دائما".

وتابع المدير الفني الألماني: "ليس الأمر تحديًا كبيرًا ، لكن بالطبع مع المهاجمين يمكن أن يتكرر ذلك، ما تفعله يعتمد على الموقف.. سننسي الأمر بنسبة مئة بالمئة لأننا فزنا 3-0 (..) في غضون أسبوع واحد ، لا أعتقد أنني سأتحدث عنه مرة أخرى".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليغ بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات متتالية في بداية الموسم، فيما أحرز صلاح، هداف الدوري بآخر موسمين، 3 أهداف حتى الآن مقابل هدفين لماني الذي شاركه صدارة الهدافين في الموسم الماضي.