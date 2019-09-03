وسيخوض النادي الملكي، يوم السبت 14 سبتمبر، مباراة أمام ليفانتي ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللقاءات الودية الدولية، التي ستجرى نهاية الأسبوع الجاري، تركت أمام زيدان تشكيلة تضم 12 لاعبا فقط، من بينهم 5 مصابين.

وتابعت "سيفتقد المدرب الفرنسي خلال الحصص التدريبية خدمات 14 لاعبا سيشاركون مع منتخبات بلدانهم في المباريات الدولية".

وأضافت "القائمة المتبقية أمام زيدان تضم 5 مصابين، مما يعني أن الريال يمكنه حاليا الاعتماد فقط على 7 لاعبين فقط، هم ألفارو أودريوزولا وناتشو ومارسيلو وفيرلاند ميندي وكريم بنزيمة وماريانو ولوكاس فاسكيز".

وسيتوجب على زيدان إيجاد مخرج لهذه الورطة من أجل تحقيق الفوز على ملعب "سانتياغو برنابيو" لتعويض التعادل الإيجابي أمام بلد الوليد وفياريال في الجولتين الماضيتين.