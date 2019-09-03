وأرسل النادي شكره لمالكه تركي آل الشيخ عبر تغريدة على حساب ألميريا الرسمي باللغة الغربية جاء فيها: "بالعمل حتى آخر دقيقة من سوق الانتقالات، المستحيل يصبح حقيقة. 13 لاعبًا جديدًا و14 لاعبًا يغادرون الفريق في 27 يومًا".

وأضافت التغريدة: " شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم، لم نكن لنحقق هذا لولا مساعدتك".

وبحسب موقع صحيفة "أس" الإسبانية فإن نادي ألميريا يخوض مبارياته الرسمية على ملعب "مديترنيانو" والذي يعني في اللغة العربية "البحر المتوسط"، وقد جرى افتتاحه رسميا في العام 2004، ويتسع لقرابة 20 ألف مشجع.



ووصل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى في العام 2007، حيث شارك في موسم 2007-2008، تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، واللاعب ألفارو نيجريدو الذي أحرز حينها 13 هدفا.



أما عن أهم إنجازات الفريق الكروي فكانت في موسم 2010-2011، حينما كان طرفا في مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يقصيه نادي برشلونة. لكن كان هذا هو الموسم الذي هبط فيه النادي من بطولة الدوري.



ثم عاد ألميريا إلى بطولة الدوري مجددا موسم 2013-2014، ليستمر حتى الموسم التالي، لكنه هبط في نهايته، قبل أن يعود مرة أخرى في موسم 2015-2016 في دوري الدرجة الثانية.



جدير بالذكر أن أفضل مشاركة للنادي في الدوري كانت في الموسم الذي صعد فيه، حينما احتل حينها المركز الثامن.