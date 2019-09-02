وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بعد مرور 3 جولات، حصد زيزو 5 نقاط من أصل 9 ويحتل المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما الموسم الماضي كان يحتل الفريق المركز الثاني خلف برشلونة بفارق الأهداف فقط برصيد 9 نقاط.

وكان لوبيتيغي قد قاد الملكي للانتصار على خيتافي وجيرونا وليغانيس، وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفين، بينما هذا الموسم فاز الميرنغي على سيلتا فيغو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال، وسجل 6 أهداف واستقبل 4.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لوبيتيغي مع الفريق كان في الوصافة حتى الجولة السابعة حين تعادل مع أتلتيكو قبل أن يتراجع للمركز التاسع في الجولة العاشرة بعد الخسارة 1-5 ضد برشلونة، ووقتها تمت إقالته وتعيين سانتياغو سولاري بدلا منه.

يذكر أن زيدان تولى القيادة الفنية للميرنغي بنهاية الموسم الماضي، في ولاية ثانية من أجل إنقاذ الفريق الملكي بعد موسم كارثي.