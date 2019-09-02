وكان بطل أفريقيا عام 2017 قد سقط في المباراة الأولى أمام المنتخب الإسباني، حامل اللقب عام 2006، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد أن سقطت أمام بورتو ريكو في الجولة الأولى.

وكان صلاح مجري، اللاعب السابق في صفوف دالاس مافركيس في الدوري الأميركي للمحترفين "ان بي ايه"، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة، إضافة لـ15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل كل من اللاعبين؛ الأميركي الأصل مايكل رول ومكرم بن رمضان 16 نقطة، إضافة الى خمس تمريرات حاسمة، ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثلاث مرات أعوام 2007 و2009 و2017.

وتلتقي تونس في الجولة الثالثة بمنتخب بورتو ريكو، الأربعاء، وستحاول بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها خلال مشاركتها الثانية بعد خروجها من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا.