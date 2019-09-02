وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه في "تويتر" إن المرشحين لجائزة أفضل لاعب هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول الإنجليزي.

وتنافس الثلاثي، رونالدو وميسي وفان دايك، في وقت سابق على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وفاز بها فان دايك مدافع فريق ليفربول.

وفاز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الأفضل خلال العام الماضي بعد وصوله لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا إلى جانب فوزه بلقب دوري الأبطال، وكان رونالدو في المركز الثاني ومحمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث.

أما المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لكرة القدم فهن: الإنجليزية لوسي برونز من ليون الفرنس، والأميركية أليكس مورجان من أورلاندو برايد، والأميركية ميجان رابينو من سياتل رين.

وفي قائمة أفضل المدربين يتنافس كل من الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، بحسب الفيفا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية خلال حفل من داخل ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 من سبتمبر الجاري.