وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل جيمس في الشوط الأول، لكن يونايتد تعادل 1-1مع ساوثمبتون، الذي سجل بواسطة المدافع يانيك فسترغارد بعد الاستراحة في استاد سانتماري، السبت الماضي.

وتركت الهزيمة يونايتد يملك 5 نقاط من 4 مباريات بعد خسارة الفريق على أرضه أمام كريستال بالاس والتعادل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وقال مغواير، الذي التحق بأولد ترافورد قادما من ليستر سيتي في بداية الموسم الجاري، للصحفيين: "نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر... واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها".

وتابع "نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات. في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك".

وسدد يونايتد 21 كرة على المرمى وضغط بشدة بحثا عن الانتصار قرب النهاية خاصة أن ساوثمبتون كان يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد كيفن دانسو.

وقال مغواير إن يونايتد يجب أن يستغل الفرص المتاحة أمام المرمى إذا كان يريد المنافسة على الوجود في المربع الذهبي.

وأضاف "هذه مباراة أخرى كنا نستحق فيها الفوز وصنعنا أغلب الفرص وفقدنا نقطتين. كنا نستحق المزيد من النقاط بأدائنا. سنواصل العمل بجدية ونتطور".