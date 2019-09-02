فبعدما سجل بيل هدفين لينقذ فريقه من الهزيمة، ويدرك التعادل (2-2) أمام فياريال، تلقى البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بيل أول لاعب لريال مدريد يسجل ثنائية ويطرد، في نفس المباراة بالليغا، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فعلها في يناير 2010، أمام مالاغا، وهما الواقعتان الوحيدتان من هذا النوع للفريق الملكي.

يذكر أن بيل مان قريبا من الرحيل عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر المدير الفني، زين الدين زيدان، الإبقاء عليه ضمن تشكيلته.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط من أول 3 مباريات متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكن الفريق الملكي يتأخر بـ4 نقاط عن أتليتيكو مدريد الفائز بجميع مبارياته الثلاثة.