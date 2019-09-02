وكالات - أبوظبي تأهل فريق الزمالك، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم ، بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على إستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي للمسابقة.
ويلتقي الزمالك في نهائي المسابقة، مع الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروغيت التي ستقام الاثنين على ملعب "بتروسبورت" على أن يقام نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر المقبل.
يذكر أن الزمالك نجح في حصد لقب كأس مصر 26 مرة في تاريخه، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 36 لقبًا.