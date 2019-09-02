ويلتقي الزمالك في نهائي المسابقة، مع الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروغيت التي ستقام الاثنين على ملعب "بتروسبورت" على أن يقام نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الزمالك نجح في حصد لقب كأس مصر 26 مرة في تاريخه، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 36 لقبًا.