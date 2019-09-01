ورفع أرسنال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، مقابل خمس نقاط لتوتنهام صاحب المركز التاسع، بينما أبقى "المدفعجية" على تفوقهم على غريمهم اللندني، بتحقيق الفوز الـ77 في مواجهاتهما المباشرة، مقابل 58 لتوتنهام، في حين تعادل الفريقان في 51 مباراة.

ووضع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الكرة في المرمى الخالي بعد متابعة لتسديدة مرتدة من بيرند لينو، ليمنح التقدم للفريق الزائر عقب لعبة رائعة من سون هيونغ-مين وتمريرة إلى إيريك لاميلا الذي سدد باتجاه حارس أرسنال.

واستحوذ أرسنال على الكرة أغلب الوقت لكن توتنهام كان الفريق الأخطر في الهجمات المرتدة وتدخل لينو ليتصدى لمحاولات من هاري كين وإريكسن قبل أن يحصل توتنهام على ركلة جزاء بعد مخالفة متهورة من جرانيت تشاكا ضد سون.

وسجل كين من ركلة جزاء في الدقيقة 40 ليضع توتنهام على طريق أول انتصار في الدوري على ملعب غريمه اللدود منذ تسع سنوات لكن لاكازيت قلص الفارق بهدف جميل عقب تمريرة جيدة من نيكولا بيبي.

واقترب كين من حسم النقاط الثلاث لتوتنهام عندما سدد في القائم، لكن أرسنال أصبح أكثر خطورة عقب اشتراك لاعب الوسط الإسباني دانيسيبايوس الذي أطلق تسديدة تصدى لها هوجو لوريس بشكل جيد.

وبدأ هدف التعادل واضحا في الأفق وجاء عندما حول أوباميانغ مهاجم الغابون تمريرة ماتيو الغندوزي إلى الشباك في الدقيقة 71مسجلا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

وألغي هدف سجله سقراطيس باباستاثوبولوس مدافع أرسنال بسبب التسلل بينما أهدر موسى سيسوكو لاعب توتنهام فرصة في اللحظات الأخيرة بتسديدة فوق العارضة.

ويملك أرسنال سبع نقاط مقابل خمس لتوتنهام من أربع مباريات.