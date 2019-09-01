ويتصدر ريال مدريد قائمة مصابي الليغا بعشرة غيابات لأبرز لاعبيه، ووصفت صحيفة "ماركا" ما يتعرض له النادي الملكي بالطاعون الذي ينهش الميرنغي والذي يضع المدرب زين الدين زيدان في موقف بالغ الدقة بسبب ارتفاع وتيرة اللاعبين الذين يبتعدون عن التدريبات ويدخلون العيادات الطبية.

وداهمت الإصابة 10 لاعبين داخل ريال مدريد منذ انطلاق فترة الإعداد وحتى نهاية الجولة الثانية من مباريات الليغا وهو ما يضغط على النادي الملكي لاسيما أن الفريق لديه الكثير من المواجهات سواء في دوري أبطال أوروبا أو والدوري المحلي.

وحرمت الإصابة ريال مدريد من خدمات نجمها الجديد القادم من تشلسي إيدين هازارد، والذي انضم إلى قائمة طويلة من المصابين على رأسهم أسينسيو ومندي وإيسكو وغيرهم.

ويأتي ريال سوسيدات ثانيا في القائمة بسبعة إصابات، يليه ريال بيتس وسيلتغا فيغو وليغانس بسبعة نقاط، ثم أتليتك بلباو في المركز السادس بخمسة إصابات، ومثله فالنسيا وفياريال.

وجاء برشلونة في المركز التاسع بأربعة لاعبين، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأور غوياني ليوس سواريز ، بينما أفلت أتلتيكو مدريد نوعا من شبح الإصابات، محتلا المركز العاشر بلاعبين فقط هما موارتا ودييغو كوستا.