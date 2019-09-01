وذكرت تقارير أن جماهير النادي الباريسي هاجمت نيمار بقوة خلال الفترة الماضية وأعلنت رغبتها في حيله عن "حديقة الأمراء" ووجهت له رسالة تؤكد ذلك، وهو ما قد يدفع ينمار عن الرحيل آجلا أم عاجلا.

وتحدث زين الدين زيدان، السبت، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي سيحل فيها ريال مدريد ضيفا أمام نظيره فياريال ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الليغا، وأشار إلى أنه قد يكون هناك صفقة أو صفقتين من العيار الثقيل قبل إغلاق الميركاتو، قائلا: «حتى يوم 2 (سبتمبر) قد يكون هناك قنبلة أو اثنين قبل غلق الميركاتو.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار حاول بكل الطرق الخروج من باريس ومساعدة ناديه السابق برشلونة في مفاوضاته مساهما بـ 20 مليون يورو، ولكن بائت المفاوضات بالفشل لينسحب النادي الكاتالوني.

ومع انسحاب برشلونة، أصبح يتوجب على نيمار أن يخبر إدارة ناديه أنه سيبقى في صفوفهم وهذا بعد خوضه أسبوعين التوقف الدولي مع البرازيل ومن ثم العودة إلى المران الروتيني مع الفريق.

ومن شأن انسحاب برشلونة جعل كفة ريال مدريد أكثر ترجيحا لتصبح وجهة البرازيلي المقبلة، أما خلال الساعات القليلة المقبلة أو بحد أقصى حتى الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت "ليكيب" أن نيمار تمت رؤيته في حديث مع أحد مسؤولي ريال مدريد للحديث حول خططته المستقبلية، وبالرغم من إعلان الفرنسي بالبقاء داخل معقل حديقة الأمراء، إلا أنه مع البرازيلي كل شيء وارد حدوثه.