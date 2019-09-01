وأظهر مقطع فيديو رد فعل الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي ليفربول أثناء توجههم إلى غرفة الملابس ويظهر فيه فيرمينو، وهو يمشي بين محمد صلاح وساديو ماني، ثم ينظر لهما ويضحك وهو ينظر نحوهما بشكل جانبي، ويداري وجهه.

وتم التعليق على الفيديو بعبارة "انظر إلى وجه فيرمينو" قبل حذفه. وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

غضب ماني

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أحداثا ساخنة، حيث كانت هناك هجمة لليفربول في الدقيقة 84، وكانت الكرة بحوزة محمد صلاح الذي كان بإمكانه تمرير الكرة لساديو ماني الذي كان في وضع أفضل منه، لكن الجناح المصري سدد الكرة على مرمى الحارس نيك بوب، مما تسبب في غضب عارم للمهاجم السنغالي.

وعقب هذه الكرة وفي الدقيقة 85 قام الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسحب ساديو ماني من الملعب والدفع بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، بدلاً منه.

وسيطرت على ماني حالة من الغضب الشديد عقب استبداله، وقام بالدخول في مشادة مع كلوب، وحاول الثلاثي فيرمينو وجيمس ميلنر وجو غوميز تهدئته على مقاعد البدلاء.

وعقب نهاية المباراة كشف كلوب عقب المباراة أن ساديو ماني لم يكن غاضبا بسبب التغيير، قائلا: "هناك شيء حدث لم يعجبه، سنعالج الأمور في غرف الملابس".

وسجل أهداف ليفربول مهاجم بيرنلي كريس وود (بالخطأ في مرماه) وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.