ويستهل "الأخضر" مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، وعمر هوساوي، وعلي آل بليهي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وحمدان الشمراني، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن الدوسري، وسالم الدوسري، وخالد السميري، وهتان باهبري، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالعزيز البيشي، ومحمد السهلي، ومحمد الكويكبي، وهارون كمارا، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

وسيخوض "الأخضر" مباراة ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي في الخامس من سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد.

وكانت القرعة أوقعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.