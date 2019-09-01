ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي النادي الملكي والمدير الفني زين الدين زيدان، يضعون النجم الفرنسي بول بوغبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام أعينهم، وبالتالي فإن التعاقد معه قبل إغلاق "الميركاتو الصيفي" أمر وارد.

وأضافت أن "التقارير حول البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي قد تتحول إلى حقيقة، في حال نجحت إدارة النادي الملكي في إقناع فريقه بالتخلي عنه".

وأنفق النادي الإسباني نحو 300 مليون يورو هذا الصيف على تعاقدات جديدة، ضمن عملية إعادة بناء يقودها زيدان الذي عاد في مارس الماضي إلى الإدارة الفنية للفريق، في محاولة لتعويض الموسم المخيب محليا وقاريا في 2018-2019.

وبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بفوز مريح على ضيفه سلتا فيغو 3-1 في المرحلة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل على أرضه 1-1 في الثانية ضد بلد الوليد، وهو يحل ضيفا على فياريال في المرحلة الثالثة، الأحد.