وعندما حل السويسري شيردان شاكيري بديلا لماني في الدقيقة 85، ظهر الأخير خارج السيطرة، وسط محاولات زملائه لتهدئته.

وجاء استبدال ماني بعد وقت قصير من مشهد مألوف مع زميله محمد صلاح في الدقيقة 82، حين رفض الأخير التمرير له عندما السنغالي في وضعية أسهل للتسجيل، مما أضاع هدفا مؤكدا لليفربول.

وربط متابعون بين حالة غضب ماني ورفض تمريرة صلاح، واصفين الأخير بـ"الأنانية" داخل الملعب.

ورغم تأكيد اللاعبيْن المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.

وحقق ليفربول فوزا سهلا على بيرنلي بثلاثية نظيفة، كفلت له صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 4 مراحل منه.