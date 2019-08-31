وبدأ ريال الموسم الجديد بفوز مريح على ضيفه سلتا فيغو 3-1 في المرحلة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل على أرضه 1-1 في الثانية ضد بلد الوليد، وهو يحل ضيفا على فياريال في المرحلة الثالثة، الأحد.

وأنفق النادي الإسباني نحو 300 مليون يورو هذا الصيف على تعاقدات جديدة، ضمن عملية إعادة بناء يقودها زيدان الذي عاد في مارس الماضي إلى الإدارة الفنية للفريق، في محاولة لتعويض الموسم المخيب محليا وقاريا في 2018-2019.

وبحسب التقارير الصحفية، لم يحقق زيدان كل ما أراده على صعيد الانتقالات، إذ لا يزال الويلزي غاريث بيل ضمن تشكيلته رغم التصريحات العلنية للفرنسي بشأن قرب رحيله، في حين أن بول بوغبا لا يزال مع مانشستر يونايتد على رغم ما تردد عن اهتمام زيدان بالتعاقد مع بطل العالم 2018.

وفي مؤتمر صحفي عشية لقاء فياريال، شدد زيدان على أن "كل القرارات على أرض الملعب تعود إلي (..) علاقتي مع فلورنتينو بيريز جيدة جدا، سيبقى دائما الرئيس الذي أحضرني إلى هنا ولن أنسى ذلك أبدا".

ودافع زيدان عن ألوان ريال كلاعب بين العامين 2001 و2006 آتيا من يوفنتوس الإيطالي، وتولى مهام تدريبيه لفترة أولى بين العامين 2016 و2018 قاده خلالها الى سلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا، قبل أن يعود إلى منصبه في مارس 2019.

وشدد الفرنسي على أنه "في بعض الأحيان، من الأفضل توضيح الأمور والقول إن العلاقة جيدة، لا يهمني ما يقوله الآخرون. الأهم هو العمل اليومي وأنا لدي فرصة تدريب هذا الفريق العظيم".

وعلى رغم أن التقارير لا تزال تطرح أسماء لاعبين تحت مجهر اهتمامات ريال قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية الاثنين، مثل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام والهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بقي زيدان على تحفظه بشأن هذه الاحتمالات.

وقال "حتى منتصف ليل الاثنين، يمكن لأي شيء أن يحصل. مفاجأة، مفاجأتان، لكن مباراتنا هي غدا (..) أنا فخور بلاعبيّ، بالنسبة إلي هم الأفضل. حتى عندما تبدي رغبتك في إجراء تغييرات، الأهم هو أن تكون سعيدا عندما يبدأ الموسم، وأنا سعيد".

وتابع "لا يمكنني أن أتذمر من التشكيلة التي في حوزتي".