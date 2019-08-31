ونشر النادي القاهري، السبت، على حسابه الرسمي على تويتر صورة فايلر مع عبارة " رحبوا معنا بمدربنا الجديد رينيه فايلر".

وحسب موقع "فيلجول" المصري فقد بدأ رينيه فايلر، 45 عاما، مسيرته المهنية على الصعيد الإداري فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت غالين السويسري عام 2005، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف ومنه إلى فريق الناشئين تحت 16 عاما.

وقاد فايلر أندية منها أرارو عام 2011 حين تسلمه في الدرجة الثانية وقاده للصعود للدوري السويسري، واستمر معه حتى عام 2015 قبل أن يرحل لتدريب نورنبرغ في الدرجة الثانية بألمانيا.

وفي عام 2016 تولى المدرب السويسري تدريب أندرلخت وحصد لقب الدوري البلجيكي، معه وقاده لربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، قبل توديع البطولة أمام مانشستر يونايتد الذي توج بطلا.

وتولى تدريب لوزيرن السويسري لفترة قصيرة خلال الموسم الماضي.

يشار إلى أن الأهلي المصري كان قد أقال مدربه الأوروغوياني مارتين لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.