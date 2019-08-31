وبدا أن الشكوك تحيط برحلة الدفاع عن اللقب في المباراة الماضية عندما خضع اللاعب الصربي للعلاج من إصابة في الكتف مرات عدة، لكنه ظهر قويا أمام كودلا.

وحينها قال اللاعب الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إن إصابة الكتف أثرت على ضربات إرساله وضرباته الخلفية، لكنه فاز يوم الجمعة بنسبة 81 بالمئة من ضربات الإرسال الأول، وأنقذ كل الفرص السبع لكسر إرساله أمام الأميركي، غير المصنف.

وقال جوكوفيتش "لعبت تقريبا دون شعور بألم وهذا تطور كبير مقارنة بمباراتي الأخيرة" .وأضاف "بوضوح لم أكن أعرف كيف ستصبح حالة جسدي وأنا فخور بإنهاء مباراة الليلة".

وكان كودلا اضطر بسبب الأمطار إلى خوض مباراته الثانية في يومين متتاليين ومع ذلك بذل مجهودا ضخما أثار إعجاب جوكوفيتش في بعض اللقطات، لكنه خسر في النهاية.

وتراجع جوكوفيتش عن خوض مرانين قبل المباراة لكنه ظهر قويا من البداية، وبدأ بالفوز بشوط ضربات إرساله دون خسارة أي نقطة ثم كسر إرسال كودلا ليتقدم 3-1 في طريقه لحسم المجموعة الأولى دون أي مشكلة.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه مجددا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية، وسيطر تماما على شوط إرساله ليتقدم 4-2.

وفي المجموعة الثالثة بدأ جوكوفيتش مسيرته بكسر جديد لإرسال منافسه، وكرر الأمر في الشوط السابع، قبل أن ينهي المباراة بعد الفوز بكل نقاط شوط إرساله الأخير.

والمرة الوحيدة التي عانى فيها جوكوفيتش من مشكلة كانت في المجموعة الأولى حين صرخ في شخص ما بسبب حديثه خلال سير اللقاء داخل ملعب "آرثر آش".

وكانت هذه الواقعة الثانية التي يصطدم فيها الصربي بمشجع خلال اليوم، إذ ظهر الغضب عليه بعدما شعر بالانزعاج خلال فترة الإحماء وقال "سأحضر وأجدك".

وسيلعب جوكوفيتش في المباراة المقبلة مع البطل السابق ستانيسلاس فافرينكا الذي فاز على باولو لورينتسي في وقت سابق، الجمعة.

ويملك جوكوفيتش أفضلية 19-5 في المواجهات المباشرة أمام فافرينكا، المصنف 23، لكنه لم يلعب أمام اللاعب السويسري منذ الخسارة أمامه في نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2016.