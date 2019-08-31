والسبت، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن المدير الرياضي في سان جرمان، ليوناردو، قوله إن "طلبات" سان جرمان لم تتم تلبيتها حتى الآن.

التصريح الحاسم جاء قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات، منتصف ليل الاثنين، إلا أنه، ووفق ما نقلت "ماركا"، لا يزال هناك وقت لإتمام الصفقة، قبل أن تغلق النافذة نهائيا.

بيد أن "لعبة حافة الهاوية" هذه ستمضي إلى نهايتها على ما يبدو، إذ يتطلع الفريق الفرنسي إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة مقابل التخلي عن نجم اشتراه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، في صفقة مدوية جعلت منه، حتى الآن، أغلى لاعب في العالم.

وفي أعقاب فوز باريس سان جرمان على ميتز، الجمعة، أوضح ليوناردو الموقف الحالي لانتقال نيمار قائلا: "المفاوضات لم تنته ولكن ليس هناك اتفاق لأن طلباتنا لم تُقبل".

"نحن منفتحون للحديث عن اللاعبين، ولكن لا يوجد اتفاق".

وخلال الأسابيع الأخيرة أظهر باريس سان جرمان موقفا واضحًا من التخلي عن نيمار، فحسب ليوناردو "إذا وصل عرض مرض للحصول على خدماته، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق حتى الآن".

لكن البرازيلي لم ينس توضيح أن فرصة بيع نيمار لا تزال قائمة وقال: "الموعد النهائي لأي صفقة منتصف ليل الاثنين، لم نحدد أي موعد آخر يتعارض مع ذلك".

وكانت تقارير قد أعلنت، قبل ساعات من تصريحات المدير الفني لسان جرمان، عن توصله ناديه مع برشلونة إلى اتفاق، على ما يبدو، بشأن قيمة اللاعب البرازيلي.

وبحسب المصادر، فقد عرض برشلونة 200 مليون يورو، أو ما يعادل تقريبا 221 مليون دولار، نقدا، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولأسابيع بدا المقابل المادي العقدة الأبرز في الصفقة، بعد إصرار مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية على عدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي متواضع، يقل كثيرا عما أنفقوه لضم اللاعب.

وجاء هذا بعد لقاء مسؤولي الفريقين في باريس، الثلاثاء، لمناقشة الصفقة المحتملة، بحسب ما ذكر الصحفي الإسباني غوليم بلاغيو في "بي بي سي راديو 5 لايف" البريطاني.

ولم يشارك نيمار أمام ميتز في الدوري الفرنسي، الجمعة، وفق ما قال مدرب باريس سان جرمان توماس توخيل.