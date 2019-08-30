وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين قد اعترضوا الموسم الماضي على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الاسباني، والتي بلغت 119 يورو.

هذا الامر دفع إدارتي "الشياطين الحمر" والريدز لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، وقد استخدما الإيرادات الإضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة رحلاتهم".

وأكد الاتحاد الاوروبي أن سعر التذكرة الاغلى الحالية تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال ويوروبا ليغ.

وقال رونان ايفان المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الاوروبية: "إنه تقدم ملحوظ ونثني على الاتحاد الأوروبي لطريقة تفكيرهم المتقدمة. تحديد سقف سعر التذاكر سيقضي على الاسعار المبالغ فيها".

وأضاف: "لحسن الحظ، ستتم مراجعة تأثير القرار الجديد مع نهاية الموسم، ولذك سنكرس جهودنا للضغط على الأطراف المعنية لتخفيض (الاسعار)".