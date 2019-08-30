ويتنافس فرانكفورت وأرسنال، اللذان خسرا من البطل تشلسي في قبل النهائي والمباراة النهائية على الترتيب في الموسم الماضي، مع ستاندار لييج البلجيكي وفيتوريا البرتغالي ضمن المجموعة السادسة.

وسيضطر مانشستر يونايتد، بطل 2017، للسفر لمسافات طويلة نحو شرق أوروبا بعد وقوعه في مجموعة مع آستانة من كازاخستان وبارتيزان بلغراد الصربي، وألكمار الهولندي.

ووقع إشبيلية، الذي حقق اللقب ثلاث مرات متتالية بين 2014 و2016، في مجموعة أسهل مع أبويل نيقوسيا (قبرص) وقرة باغ (أذربيجان) ودوديلانغ (لوكسمبورغ).

وسينافس ولفرهامبتون واندرارز الانجليزي، الذي تأهل بعد خوض أدوار تمهيدية، مع بشيكتاش التركي وبراغا البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وسيواجه سيلتيك، الذي يقوده المدرب ستيفن جيرارد وعوقب مجددا، الجمعة، بإغلاق جزئي بمدرجات ملعبه بسبب سلوك عنصري لجماهيره، بورتو البرتغالي ويانغ بويز السويسري وفينوورد الهولندي.

أما رينجرز غريمه الأزلي في أسكتلندا فيلتقي مع لاتسيو الإيطالي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

ونال إيدن هازارد صانع لعب تشلسي، الذي انتقل إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بموسم 2018-2019 بعد أن قاد الفريق اللندني للتتويج، وسجل هدفين في الفوز4-1 على أرسنال في النهائي.