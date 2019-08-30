وسيعود القائد السابق أوليفر كان إلى بايرن ميونيخ مجددا بعد أن أعلن بطل "البوندسليغا" الجمعة أنه سيصبح عضوا بمجلس إدارة النادي في العام المقبل ثم سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في 2022.

ووقع كان، الفائز بثمانية ألقاب للدوري بين 1994 و2008 مع بايرن، على عقد لمدة خمس سنوات بعد تصويت المجلس بالإجماع على هذه الخطوة في اجتماع أمس الخميس.

وبعد انتهاء عقد كارل هاينز-رومنيغه في 31 ديسمبر 2021 سيصبح كان المعرف بالعملاق الرئيس والرئيس التنفيذي.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس حاليا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند ولايبزيغ المتصدرين.