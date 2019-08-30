ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية صورة لمهاجم منتخب الفراعنة السابق، تظهره جالسا على الأرض وأثار الإصابة واضحة على وجهه الذي تغطيه الدماء.

وتعرض "البلدوزر" للحادث على الطريق الشمالي، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى وفقا للمصدر.

يذكر أن عمرو زكي، 36 عاما، بدأ مسيرته الكروية عام 2001 مع فريق المنصورة ثم انتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، قبل اللعب في أوروبا لعدد من الأندية أبرزها ويغان وهال سيتي.

وتوج زكي بألقاب عدة خلال مسيرته، أبرزها بطولتي كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 منتخب مصر، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.

واعتزل المهاجم الملقب بـ"البلدوزر" كرة القدم عام 2015.