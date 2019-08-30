وبحسب المصادر، فقد عرض برشلونة 200 مليون يورو، أو ما يعادل تقريبا 221 مليون دولار، نقدا، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولأسابيع بدا المقابل المادي العقدة الأبرز في الصفقة، بعد إصرار مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية على عدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي متواضع يقل كثيرا عما أنفقوه لضم اللاعب.

وجاء هذا بعد لقاء مسؤولي الفريقين في باريس الثلاثاء لمناقشة الصفقة المحتملة، بحسب ما ذكر الصحفي الإسباني غوليم بلاغيو في "بي بي سي راديو 5 لايف" البريطاني.

وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، انضم إلى باريس سان جرمان منتقلا من برشلونة عام 2017 بصفقة قياسية عالمية بلغت حينها 220 مليون يورو، أو ما يعادل 243 مليون دولار.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال مدرب باريس سان جرمان توماس توخيل إن نيمار لن يشارك في المباراة أمام ميتز، الجمعة، ضمن بطولة الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي.

وكان الجانبان خاضا جولات محادثات، وحصل اختراق في الجولة الأخيرة، ويبدو أن نيمار على وشك الانضمام مجددا إلى كامب نو قبل انتهاء اليوم الأخير من سوق الانتقالات في الدوري الفرنسي في الساعة الحادية عشر مساء الاثنين المقبل.

ومع ذلك ، فإن الصفقة تتوقف على موافقة اللاعبين الثلاثة على الانتقال إلى باريس، على الرغم من أنهم لا يعلمون أي شيء عن تضمينهم في محادثات الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وأضاف بالاغيو أنه لم يصدر أي شيء عن كون هؤلاء اللاعبين الثلاثة يريدون الذهاب إلى باريس سان جرمان، فيما قال وكيل ديمبيلي مؤخرا إنه "باق في برشلونة بنسبة 200 في المئة".