وتفوق لاعب ليفربول الإنجليزي (28 عاما) على منافسيه المخضرمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وخلف الكرواتي لوكا مودريتش حامل لقب الجائزة الموسم الماضي.

واستحق فان دايك الجائزة بعد أن أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

كما أحرز العملاق الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة إلى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.