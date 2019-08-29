وضمت المجموعة إلى جانب الفريق الكتالوني، بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، فيما يتواجه ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جرمان الفرنسي في الأولى، ويجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وفي المقابل، ابتسمت القرعة لحامل اللقب ليفربول ومنافسه في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، ووضعتهما في مجموعتين سهلتين نسبيا.

وجاءت مجموعات القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر، على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.

ويقام نهائي النسخة الحالية في 30 مايو 2020، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.