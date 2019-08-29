وسجل المهاجم البولندي، الذي أحرز كل أهداف ناديه الخمسة في الدوري الألماني هذا الموسم، 197 هدفا في 246 مباراة في كل المسابقات منذ الانتقال من الغريم المحلي بروسيا دورتموند في 2014.

ويأتي ليفاندوفسكي في المركز الثالث في قائمة هدافي بايرن على مدار تاريخه بعد جيرد مولد وكارل هاينز رومنيجه.

وقال المهاجم البالغ عمره 31 عاما في بيان: "بايرن أصبح بيتي الرياضي. أنا مقتنع أن بوسعنا تحقيق الكثير في السنوات المقبلة. بايرن ضمن أكبر ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة. أنا فخور بأن أكون جزءا من هذا النادي".

ويملك بايرن، الذي توج بلقب الدوري في آخر 7 سنوات، 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري هذا الموسم.