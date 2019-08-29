وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النني وافق على الانتقال لبشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعد تأكيد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات اللاعب، إضافة إلى مدافع الفريق شكودران موستافي.

ودخل بشكتاش التركي في سباق على ضم النني، ويبدو أنه تفوق على أندية غالاتا سراي وفينيربخهتشه وبوردو، التي رغبت في ضم اللاعب المصري.

يذكر أن النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري، وشارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني (27 عاما) صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو غيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وغرانت جاكا.