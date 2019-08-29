وقاد كلوب ليفربول للوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، لكنه شدد على أن النتائج الرائعة الأخيرة لا تعني أنه سيظل مرشحا للاحتفاظ باللقب.

وقال المدرب الألماني لوسائل إعلام بريطانية: "لا توجد مشكلة لدي في الوصول للنهائي مجددا، لكن في الوقت الحالي لست متأكدا تماما من حدوث ذلك".

وأضاف "نملك نفس الفرص مثل الجميع، الأندية الإنجليزية مهيمنة حاليا، وأعتقد حقا أن هناك العديد من الفرق تتمتع بفرص جيدة".

ويأتي ليفربول على رأس فرق المستوى الأول برفقة تشلسي وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جرمان وزينيت سان بطرسبرغ في قرعة دور المجموعات، التي ستسحب في وقت لاحق الخميس.

ويضم المستوى الثاني أندية بحجم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، وهو ما جعل كلوب مقتنعا بعدم جدوى تغيير نظام البطولة عند انتهاء فترة النظام الحالي في 2024.

وتابع كلوب "لا أعتقد أن المستوى الثاني كان أقوى من ذلك، هذا جنون، يجب أن تكون كل هذه الفرق في المستوى الأول لكن لا توجد أماكن كافية، ولا اعتقد أن المستوى الثالث كان أقوى من وضعه الحالي أيضا، إذا كان البعض يفكر حقا في دوري السوبر فلا اعتقد أن هناك حاجة لذلك.. في المستوى الرابع قد تواجه لايبزيغ".

وأردف "انظر إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند وقل لي إننا أفضل منهم، هذا أمر لا يصدق".

وواصل: "توجد الكثير من الفرق القوية مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ وريال مدريد.. هل تتوقعون أن هذه الفرق ستستسلم؟ بايرن ميونخ أيضا ضم إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو وهذه دفعة قوية".