وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نافاس ودع زيدان، مدرب الفريق، بالإضافة إلى امتلاكه اتفاقا مع إدارة باريس سان جرمان للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن نافاس سيقوم بدور مثالي لتقريب مفاوضات النادي الملكي مع سان جرمان، في صفقة تبادلية مع ألفونس أريولا، حارس باريس الأساسي.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الفرنسي أن الحارس الكوستاريكي كان من المنتظر تواجده، الخميس، في باريس لإنهاء هذا الاتفاق، ويرغب نافاس في تقاضي 7 مليون يورو مقارنة بالمبلغ الذي كان يتقاضاه بقيمة 5 مليون يورو في صفوف المرينغي.

يذكر أن بداية المفاوضات شهدت دخول اسم نافاس على الطاولة عند بحث الريال لصفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكن عندما انسحب منها، وضع نافاس جانبا للتفاوض بشأنه مع سان جرمان، وترتكز المفاوضات حاليا على صفقة تبادلية مع أريولا.

ويعلم نافاس مصيره مع الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، بأن حراسة المرمى ستكون من نصيب تيبو كورتوا، مما أحبط الحارس الكوستاريكي وخطط للرحيل.