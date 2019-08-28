وأظهرت مشاهد اللاعب البالغ 30 عاما يلوج للجماهير في المطار، ونقل بسرعة للخضوع لفحص طبي اعتيادي وتوقيع عقده في وقت لاحق، بحسب شبكة "سكاي" وصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وبحال انتقاله، سيلعب مهاجم برشلونة الإسباني السابق، إلى جانب زميله السابق في يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو، المنتقل هذا الصيف إلى إنتر بصفقة ضخمة بلغت 73 مليون دولار.

وانضم سانشيز إلى يونايتد في يناير 2018 قادما من أرسنال الإنجليزي، لكنه سجل 3 أهداف فقط في 32 مباراة في الدوري، كما أنه لم يحصل على فرص كافية ولازم مقعد البدلاء خلال الفترة الأخيرة.

وكان مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي، قد استهل مسيرته مع الفريق اللومباردي بفوز كبير على ليتشي 4-صفر الاثنين.

ويبحث إنتر عن لقبه الأول في الدوري منذ 2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأوكل هذه المهمة لكونتي الذي حل بدلا من لوتشانو سباليتي، بعد أن اكتفى فريقه بالمركز الرابع في الموسم الماضي.