وأفاد النادي في بيان بأنه "بعد الفحوص التي أجريت الأربعاء من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".

ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".

في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدة غياب "هذا النوع من الاصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وخاض إيسكو (27 عاما) مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسيا، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الدقيقة 68 بالمهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش، علما بأن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية من "الليغا".

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه، فهو يفتقد جهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازارد (الفخذ الأيسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز، الذي أصيب في ربلة الساق، وابراهيم دياز ورودريغو.

كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فرلان مندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.