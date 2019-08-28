وتعرض ميسي لإصابة عضلية في الساق قبل انطلاق الموسم، عطلته عن مرافقة زملائه في جولة تحضيرية في الولايات المتحدة، كما غاب عن أول لقاءين في "الليغا" أمام أتلتيك بلباو حيث تعرض الفريق الكتالوني لخسارة مفاجئة صفر-1، وضد ريال بيتيس عندما استعاد برشلونة توازنه بفوز بنتيجة 5-2.

وكشفت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، أن ميسي واصل تدريباته المنفردة مع إخصائي العلاج الطبيعي، الأربعاء، مما يعني أنه، في أفضل الظروف، سيلحق بمرانين اثنين مع باقي أعضاء الفريق قبل رحلة أوساسونا.

ويرى الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي أن الوقت ضيق جدا أمام ميسي للحاق بالمرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، لا سيما أنه لم يخض سوى حصتين تدريبيتين جماعيتين منذ عودته للمران في 5 أغسطس الماضي.

وقالت "أس" إن فالفيردي لا يريد أن يغامر بنجم الفريق الأول، مشيرة إلى أن قراره سيكون تأخير مشاركة ميسي (32 عاما) إلى ما بعد فترة التوقف الدولي، مما يعني إعطاءه أكثر من أسبوعين إضافيين للتعافي والعودة أمام فالنسيا في المرحلة الرابعة يوم 14 سبتمبر.

وفي حال غاب ميسي عن لقاء أوساسونا، سيلجأ المدير الفني غالبا إلى الثلاثي الهجومي ذاته الذي خاض لقاء بيتيس، المكون من أنطوان غريزمان ورافينيا وكارليس بيريز، مع الإبقاء على الشاب أنسو فاتي لاعب غينيا بيساو على مقعد البدلاء، في ظل غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة.